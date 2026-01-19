Увидеть за бытовыми предметами историю: в ЦГК запускают проект «Лига пыльных антресолей. Театр doc»

Планируется, что в течение нескольких месяцев участники будут изучать домашние архивы и учиться их драматургически обрабатывать. С ними будут заниматься кураторы проекта «Лига пыльных антресолей», историки Петр Неплюев и Людмила Кузнецова, драматург Елена Растянис и режиссер Иван Кустов. «Будем исследовать домашние "фонды", стремиться увидеть за бытовыми предметами историю, учиться драматургически ее оформлять, ну и целенаправленно шаг за шагом двигаться к цели: красиво и осознанно представить свою историю на итоговой читке-спектакле. Обязательно будем много работать с памятью, эго-документами и устными историями, изучать драматургическую структуру, читать много современных пьес, смотреть и обсуждать спектакли-референсы, на последнем этапе, конечно, репетировать, работать с голосом и всенепременно блистать на финальном показе», — рассказала Елена Растянис.

Результатом архивно-документальной мастерской станет театральная читка личных и семейных историй. В Центре городской культуры рассказали, что первая встреча проекта «Лига пыльных антресолей. Театр doc» запланирована на 24 января.

Кстати, с 25 января Пермская синематека готовится открыть новый сезон просветительского проекта «Искусство и кино».

