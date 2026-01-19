Новый сезон проекта «Искусство и кино» начнется с темы, посвященной арт-критике

Первая встреча будет посвящена арт-критике как профессии, практике и способу осмысления искусства. Сначала планируется показ фильма «Критика мертва. Да здравствует критика!» (18+). Документальная лента повествует о трансформации критики в мире изменившихся отношений между искусством и медиа, глобальному кризису профессии и поднимает вопросы о том, кто сегодня объясняет, что такое искусство и зачем оно нам нужно. В центре картины — ведущие критики и искусствоведы: Джерри Зальц (New York Magazine, Пулитцеровская премия), Храг Вартанян (Hyperallergic), Каролина Миранда (ARTnews, Los Angeles Times), Сеф Родни и др. Фильм приглашает зрителя к разговору о природе искусства, современной арт-сцене и производстве смысла в XXI веке.

В Пермской синематеке рассказали, что после просмотра, начнется обсуждение, почему сегодня искусство особенно нуждается в специалистах в области художественной критики вместе с художником, дизайнером, куратором и главным хранителем Музея современного искусства ПЕРММ Всеволодом Аверкиевым.

