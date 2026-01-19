Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Новый сезон проекта «Искусство и кино» начнется с темы, посвященной арт-критике

Пермская синематека готовится открыть новый сезон просветительского проекта «Искусство и кино» с 25 января. В течение года зрителям намерены показывать документальные фильмы о музеях, художниках и архитектуре, записи знаковых балетных и оперных постановок, а затем устраивать лекции и дискуссии с городскими исследователям, кураторами, искусствоведами и другими специалистами, вовлеченными в актуальный культурный процесс.

Кадр фильма «Критика мертва. Да здравствует критика!»

Первая встреча будет посвящена арт-критике как профессии, практике и способу осмысления искусства. Сначала планируется показ фильма «Критика мертва. Да здравствует критика!» (18+). Документальная лента повествует о трансформации критики в мире изменившихся отношений между искусством и медиа, глобальному кризису профессии и поднимает вопросы о том, кто сегодня объясняет, что такое искусство и зачем оно нам нужно. В центре картины — ведущие критики и искусствоведы: Джерри Зальц (New York Magazine, Пулитцеровская премия), Храг Вартанян (Hyperallergic), Каролина Миранда (ARTnews, Los Angeles Times), Сеф Родни и др. Фильм приглашает зрителя к разговору о природе искусства, современной арт-сцене и производстве смысла в XXI веке.

В Пермской синематеке рассказали, что после просмотра, начнется обсуждение, почему сегодня искусство особенно нуждается в специалистах в области художественной критики вместе с художником, дизайнером, куратором и главным хранителем Музея современного искусства ПЕРММ Всеволодом Аверкиевым.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: