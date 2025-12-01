Фестиваль EFEST занял первое место премии Russian Event Awards 2025

Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+) завоевал первое место в номинации «Лучшее молодежной туристическое событие».

Вторые места еще у двух проектов Центра по реализации проектов в сфере культуры: у Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов «Феерия» (0+) в номинации «Лучшее детское туристическое событие» и у Фестиваля творчества инвалидов «Полет без границ» (0+) в номинации «Лучшее событие для пожилых людей». Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+) завоевал серебро как «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Всего в 2025 году на соискание XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards подали больше 470 проектов из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.

