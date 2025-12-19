Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Одиночество и дезориентация в хаосе жизни: на «Сцене-Молот» представят премьеру оперы «Кукурузная азбука»

В конце декабря на «Сцене-Молот» готовятся показать российскую премьеру спектакля «Кукурузная азбука». Это камерная опера по либретто Павла Пряжко в постановке режиссера Дмитрия Волкострелова и композитора Владимира Раннева, для них она станет первым совместным проектом.

Лилия Бабурина
Реальная история о заблудившейся на кукурузном поле 80-летней пенсионерке из белорусского агрогородка, которую искали всю ночь сотрудники милиции, МЧС и односельчане, становится не сюжетной основой, а только точкой входа в ненарративное пространство спектакля. Автор либретто Павел Пряжко экспериментирует над формой драматургического текста: зрители услышат поток сознания в виде череды слов, букв, цифр, имен, незаконченных предложений и вопросов, который передает состояние потерявшегося человека. «Когда ты оказываешься в ситуации неизвестности, когда мир как бы рассыпается вокруг и ты не понимаешь, что впереди, ты пытаешься вспомнить и как-то структурировать свою жизнь, остановить распад сознания и просто не сойти с ума. Поэтому азбука, потому буквы, поэтому обрывки фраз. Мне кажется, метафора Кукурузной азбуки" очень ясна. Это про нашу жизнь, про то, как мы порой теряемся в ее хаосе. Вспоминаем, забываем, пытаемся снова вспомнить "азбуку". Блуждаем среди всего происходящего. И в итоге остаемся одинокими и потерянными в этом кукурузном поле человеческих вещей…», — объясняет режиссер Дмитрий Волкострелов.

Звуки в «Кукурузной азбуке» обладают огромным смысловым дополнением. Композитор Владимир Раннев написал партитуру для четырех голосов и аккордеона, которая сопровождается паузами, вдохами и звуками шагов — все выстраивается в единую музыкальную конструкцию, рождающую ощущение потерянности и обессиленности. Ее исполняют четыре актрисы Театра-Театра — Дарья Копылова, Кристина Мударисова, Анна Огорельцева, Софья Сергеева — и артист оркестра ТТ Александр Соснов (аккордеон). «Музыкальная структура "Кукурузной азбуки" тянется за сценической, а в жанровом отношении музыка представляет собой плач, причитание, только устремленные не на какие-то потери и невзгоды, а на хрупкое течение жизни как таковой», — рассказывает композитор Владимир Раннев.

Премьерные показы «Кукурузной азбуки» планируются 21, 23 и 24 декабря. Спектакль камерный, так как рассчитан на ограниченное количество зрителей.

Информационный обзор редакции. 16+

