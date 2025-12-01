Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Театр кукол представит новогоднюю премьеру — спектакль «Щелкунчик»

Пермский театр кукол готовится 20 декабря показать премьерный спектакль «Щелкунчик». Свою версию одной из самых цитируемых рождественских историй представят режиссер и художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий, художник Елена Наполова и композитор Никита Нефёдов.

Театр кукол

Историю о Щелкунчике перекладывает на современность драматург Александр Тюжин. По сюжету семья девочки Мари вот-вот ждет пополнение, а девочка ощущает себя покинутой и ненужной. Чтобы порадовать ее, бабушка и дедушка вместе с Мари отправляются на дачу. Там девочке вручают семейное сокровище — коробку со старыми игрушками разных поколений: в ней мамин «Тамагочи» и дедушкин Щелкунчик.

История разворачивается между сном и явью: герои перемещаются то в загородный дом, то на бал во дворец, то в загадочный темный лес, то в Замок мышей. Некоторые герои будут иметь сразу несколько дублей: в живом плане и «в куклах» — в театре говорят, что этот прием даст сказочный эффект преображения.

Недавно мы рассказывали о том, что «Театр-Тятрик» покажет премьеру комедии «Жил-был Геракл».

Информационный обзор редакции. 6+

