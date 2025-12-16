Увертюра к опере «Жизнь за царя», открывшая историю театра, фрагменты знаковых балетов и «Аида»: в пермском оперном готовят программу празднования 155-летия

Первым событием станет концерт Пермской оперы 19 декабря. Он откроется увертюрой к опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» — с ее исполнения в 1870-м году началась история Пермского городского театра. В программе: арии, дуэты, ансамбли и хоры из опер «Дон Паскуале», «Свадьба Фигаро», «Травиата», «Клеопатра», «Лоэнгрин», «Хованщина», «Орлеанская дева», «Война и мир». Дирижировать будут Владимир Ткаченко и Петр Белякин.

21 декабря театр собирается представить гала-концерт Пермского балета: артисты труппы исполнят номера современной хореографии и фрагменты знаковых спектаклей, среди них: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Баядерка», «Раймонда», «Орфей». За дирижерским пультом будет Иван Худяков-Веденяпин.



Завершит череду юбилейных торжеств концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Аида» под управлением главного дирижера театра Владимира Ткаченко, которое запланировано на 25 декабря. Вместе с хором и оркестром масштабное оперное полотно представят солисты Пермской оперы: Зарина Абаева (Аида), Борис Рудак (Радамес), Гарри Агаджанян (Фараон), Рустам Касимов (Рамфис), Энхбат Тувшинжаргал (Амонасро), Анатолий Шлиман (Гонец) и Анастасия Вятскина (Великая жрица). Приглашенной солисткой вечера будет Светлана Каширина, которая споет партию соперницы Аиды — Амнерис.

Недавно мы рассказывали о том, что Дягилевский фестиваль совместно с музыкальным сервисом Звук выпустил запись лекции, которая посвящена творчеству Рихарда Вагнера и его влиянию на искусство XX века.

