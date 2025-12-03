В Театре-Театре назначен новый главный режиссер: эта должность была свободной с 2019 года

В Театре-Театра назначен новый главный режиссер — им стал Марк Букин, курировавший ранее «Сцену-Молот». Эта должность была вакантной в течение шести лет, с момента ухода с нее Владимира Гурфинкеля.
Как сообщает «Новый компаньон», полномочия Марка Букина расширяются. И сейчас он согласовывает свой новый функционал с Борисом Мильграмом, который пока остается художественным руководителем театра. Прокуратура требует уволить его с должности, но пока идут судебные разбирательства.
Сейчас Марк Букин готовит постановку «Сирано де Бержерака» (16+) с Маратом Мударисовым в главной роли. Премьеру покажут после завершения реконструкции большой сцены.
