В Театре-Театре назначен новый главный режиссер: эта должность была свободной с 2019 года

Как сообщает «Новый компаньон», полномочия Марка Букина расширяются. И сейчас он согласовывает свой новый функционал с Борисом Мильграмом, который пока остается художественным руководителем театра. Прокуратура требует уволить его с должности, но пока идут судебные разбирательства.

Сейчас Марк Букин готовит постановку «Сирано де Бержерака» (16+) с Маратом Мударисовым в главной роли. Премьеру покажут после завершения реконструкции большой сцены.

