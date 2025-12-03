Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В Театре-Театре назначен новый главный режиссер: эта должность была свободной с 2019 года

В Театре-Театра назначен новый главный режиссер — им стал Марк Букин, курировавший ранее «Сцену-Молот». Эта должность была вакантной в течение шести лет, с момента ухода с нее Владимира Гурфинкеля.

Из личного архива Марка Букина

Как сообщает «Новый компаньон», полномочия Марка Букина расширяются. И сейчас он согласовывает свой новый функционал с Борисом Мильграмом, который пока остается художественным руководителем театра. Прокуратура требует уволить его с должности, но пока идут судебные разбирательства.

Сейчас Марк Букин готовит постановку «Сирано де Бержерака» (16+) с Маратом Мударисовым в главной роли. Премьеру покажут после завершения реконструкции большой сцены.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: