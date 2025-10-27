Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Пермский Театр-Театр откладывает ремонт и будет работать до Нового года

Пермский академический Театр-Театр продолжит показывать спектакли на своей большой сцене до конца 2025 года. Информацию о том, что ранее запланированное закрытие на капитальный ремонт откладывается, официально подтвердил директор театра Егор Мухин изданию «Новый компаньон».

Пресс-служба администрации Перми

Изначально предполагалось, что последний спектакль перед реконструкцией пройдет 4 ноября, после чего главный зал и фойе закроются для строительных работ. Однако, как стало известно, ряд необходимых формальностей потребовал больше времени, что позволило театру продлить свой рабочий сезон на главной площадке.

Напомним, театр ожидает масштабное обновление. В зале увеличится количество зрительских мест и начнет работать балкон. Кроме того, подрядчик заменит механическое оборудование и систему компьютерного управления сцены, изменит расположение гардероба, увеличит количество туалетных комнат и кафе. Капитальный ремонт планируют завершить в 2027 году. На него выделили 1,6 млрд рублей.

Недавно мы рассказывали, что в Театре-Театре и на «Сцене Молот» 15 ноября пройдет второй эпизод фестиваля «Идентичность». Он будет посвящен теме интерьера и дизайна.

