«Театр-Тятрик» покажет премьеру комедии «Жил-был Геракл»: главные герои работают в вымышленном культурном учреждении

«Жил-был Геракл» станет десятым спектаклем с момента открытия детской сцены ТТ. Первые показы планируются с 22 по 30 ноября. Режиссер Алексей Золотовицкий предлагает по-новому взглянуть на героев древнегреческих мифов — они становятся обычными людьми, работниками вымышленного культурного учреждения ЦБУ МБУК ГДК им. Вучетича. Художником-постановщиком нового спектакля на сцене «Театра-Тятрика» стала Саша Новоселова, а хореографом стал Дамир Сайранов.

Пьеса «Жил-был Геракл» строится на знакомом сюжете о двенадцати подвигах и отличается яркими, остроумными диалогами. Центральными персонажами становятся стажер Николай, специалист по связям с ЦБУ Константин Михалыч, специалист по управлению документа ЦБУ МБУК Пал Палыч и почетный работник культуры Фрида Валентиновна, которые примеряют на себя роли античных героев и попадают в нелепые ситуации. «Мы долго обсуждали, какие подвиги из пьесы Михаила Бартенева войдут в спектакль, у автора их пять, мы же остановились на трех — Немейский лев, Великан Герион и Цербер. Это было необходимо, чтобы уложиться в формат Театра-Тятрика — 55 минут: зрителям восьми лет непросто выдержать полтора часа Древней Греции», — поделился режиссер Алексей Золотовицкий.

