В фойе Театра-Театра планируют создать полноценное общественное пространство

В фойе планируют устроить полноценное кафе, которое будет работать постоянно. На втором этаже намерены сделать арт-пространство: в нем будут устраивать сменяемые выставки картин, скульптур, фотографий. По словам Егора Мухина, в ТТ посетители смогут знакомиться с другими учреждениями культуры — театр намерен работать в коллаборации, чтобы расширять зрительские аудитории.

Напомним, главная сцена Театра-Театра должна закрыться на капитальный ремонт в 2026 году. После обновления в зале увеличится количество зрительских мест и начнет работать балкон.

