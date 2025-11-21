Номинантами «Золотой маски» стали три спектакля: среди них триумфатор «Волшебной кулисы»

Пермский театр оперы и балета представлен в двух номинациях: «Опера» с «Самсоном и Далилой» (16+), созданной совместно с Дягилевским фестивалем, и «Классический балет» с «Орфеем» (12+).

Спектакль «ва-ва» (16+) от Березниковского драматического театра, названный лучшим на фестивале «Волшебная кулиса», претендует на «Золотую маску» в номинации «Драматический театр. Большая форма».

Всего на соискание премии «Золотая Маска» в пяти самостоятельных конкурсах (драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет театр кукол) поступило 789 заявок из 83-х регионов России.

