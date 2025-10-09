Театр кукол готовит кибердраму о вечной жизни и цифровой памяти — спектакль «Скачайте наши души»

Над постановкой работают художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий и художник Виктория Ельцова: они продолжают исследовать тему взаимодействия человека и новых технологий. Главная героиня Алиса живет в мире, где искусственный интеллект привычен, и никто не верит в загробную жизнь, есть долгая и счастливая жизнь в цифровом формате — нужно только подключиться к всеобщей сети и разрешить копировать свою личность. Когда Алиса приходит в себя по ту сторону экрана, понимает, что ее гибель не была случайность. Девушке предстоит разрешить загадку своей смерти и спасти мир, который оказался в опасности.

Сюжет развернется в нескольких локациях, сменяющих друг друга — у героини дома, в баре, конференц-зале, в Центре оцифровки и в реальном мире. В пресс-службе театра кукол рассказали, что спектакль будет насыщен современными технологиями, заимствованными из кино, масштабных световых шоу и даже химической промышленности. Большинство героев — живые актеры, а среди кукол — мимирующие коты и несколько марионеток: от небольших собак-роботов до внушительного размера поп-звезды Ская, выполненного из стеклопластика.

«За всеми разработками к премьере стоит фантастически сложная и кропотливая совместная работа постановщиков, моушн-дизайнеров, художников, технологов, свето- и звукооператоров — это настоящая творческая лаборатория. Мы будем использовать несколько встречных видеопроекций, тройную световую экспозицию, светодинамические декорации, технологии захвата движения и многое другое. Сочетания стольких инноваций в одном спектакле — большая редкость, я надеюсь, зрители по достоинству оценят результат», — отметил Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель театра.

Недавно мы рассказывали о том, что Театр-Тятрик собирается показать осенью три премьеры.

Информационный обзор редакции. 16+