Театр

Две звезды Пермской оперы номинированы на «оперный Оскар» — премию «Онегин»-2025

Стали известны имена номинантов на Национальную оперную премию «Онегин». В этом году конкуренция была рекордной: экспертный совет рассмотрел более 160 заявок от 28 театров со всей России.

Надежда Павлова
Пермский театр оперы и балета / ВКонтакте

Надежда Павлова

Наталия Ляскова
Пермский театр оперы и балета / ВКонтакте

Наталия Ляскова

Наталия Ляскова, одна из ведущих солисток Пермской оперы, поборется за награду в номинации «Роль второго плана» за партию Графини в постановке Владиславса Наставшевса «Пиковая дама». Ее конкурентами в этой категории стали Ксения Вязникова из московской «Геликон-оперы» и Давид Погосян из Самарского театра оперы и балета.

Надежда Павлова претендует на звание лучшей в главной категории — «Лучшая женская роль». Ее отметили за исполнение сразу трех партий — Олимпии, Джульетты и Антонии — в опере «Сказки Гофмана» в постановке Нижегородского театра оперы и балета. За победу в этой номинации также поборются Лаура Бустаманте с Приморской сцены Мариинского театра и Екатерина Захарова из Государственного театра оперы и балета Республики Саха.

В шорт-лист премии «Онегин»-2025 вошли 15 театров из 12 регионов России. Имена лауреатов станут известны 29 ноября. Торжественная церемония награждения по традиции пройдет в Санкт-Петербурге, на исторической сцене Мариинского театра.

Ранее мы рассказывали, что Театр-Театр получил номинации премии «Золотой Трезини». Она присуждается за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства.

Информационный обзор редакции. 16+

