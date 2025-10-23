Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Театр-Театр получил номинации премии «Золотой Трезини»: она присуждается за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства

Три спектакля пермского Театра-Театра попали в список номинантов VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Она присуждается за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства.

«Идиот
Пресс-служба Театра-Театра

«Идиот

Женитьба»
Пресс-служба Театра-Театра

Женитьба»

«Мороз
Пресс-служба Театра-Театра

«Мороз

Театр-Театр отметили в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» со спектаклями «Женитьба» (16+), «Идиот» (18+) и «Мороз» (16+). В пресс-службе ТТ рассказали, что над сценографией и костюмами в них работали Семен Пастух, Евгений Терехов, Ольга Шаишмелашвили. Финалистами в этой номинации стали оперы «Пиковая дама» (16+) Михайловского театра, «Аида» (12+) Мариинского театра и камерный мюзикл «Превращение» (16+) театра на Таганке.

Всего в 2025 году на соискание премии «Золотой Трезини» поступило более тысячи проектов из более чем сорока стран. Их представят в 24 номинациях. Победителей собираются объявить 1 ноября.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские студенты получили специальный приз жюри на международном фестивале «Точка А».

Информационный обзор редакции.

