Театр

Детская сцена Театра-Театра планирует показать премьеру новой детской постановки

Театр-Тятрик объявил о запуске серии показов новой постановки «МОЁ!» (6+). Ее главная героиня, отважная белка, пытается спасти лес от вымирания.

Пресс-служба Театра-Театра

По сюжету лес серьезно пострадал — все деревья вырубили под корень. Нетронутой осталась только одна шишка, с помощью которой можно вырастить новый лес. Ее спасает белка своими силами. Настоящая магия происходит после появления таинственного Смотрителя. На спектакль зовут малышей от трех лет вместе с родителями. Именно в этом возрасте дети начинают осознавать, что такое собственность. 

Режиссер Марина Хомутова из Санкт-Петербурга раскрыла идею картины. По ее задумке, желание спрятать свое сокровище может превратиться в смелость вырастить новое и поделиться им. Будущее кроется не в наших карманах, а в наших руках.

«Кажется, что лирическая клоунада идеальный инструмент для воплощения этой идеи  она неповерхностная, пластичная, образная, "максимально выкрученная по громкости". И так как этот жанр не терпит "четвертой стены" — актер постоянно взаимодействует со зрителем, обретая себя как клоун,  он позволяет легко установить контакт с ребенком и пригласить его в эту историю», — говорит автор постановки. 

Недавно мы сообщали, что, несмотря на планы по капремонту большой сцены, театр успеет представить постановку «Лимб» (12+).

Информационный обзор редакции. 

