Детская сцена Театра-Театра планирует показать премьеру новой детской постановки

По сюжету лес серьезно пострадал — все деревья вырубили под корень. Нетронутой осталась только одна шишка, с помощью которой можно вырастить новый лес. Ее спасает белка своими силами. Настоящая магия происходит после появления таинственного Смотрителя. На спектакль зовут малышей от трех лет вместе с родителями. Именно в этом возрасте дети начинают осознавать, что такое собственность.

Режиссер Марина Хомутова из Санкт-Петербурга раскрыла идею картины. По ее задумке, желание спрятать свое сокровище может превратиться в смелость вырастить новое и поделиться им. Будущее кроется не в наших карманах, а в наших руках.

«Кажется, что лирическая клоунада идеальный инструмент для воплощения этой идеи — она неповерхностная, пластичная, образная, "максимально выкрученная по громкости". И так как этот жанр не терпит "четвертой стены" — актер постоянно взаимодействует со зрителем, обретая себя как клоун, — он позволяет легко установить контакт с ребенком и пригласить его в эту историю», — говорит автор постановки.

Недавно мы сообщали, что, несмотря на планы по капремонту большой сцены, театр успеет представить постановку «Лимб» (12+).



