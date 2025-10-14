Театр-Театр успеет показать премьеру спектакля «Лимб» до закрытия большой сцены

Театр-Театр готовится к капитальному ремонту большой сцены. Недавно был определен подрядчик, который займется масштабными работами. Пока они еще не начались, ТТ собирается продолжить играть спектакли.
В пресс-службе Театра-Театра рассказали, что составлен репертуар до 4 ноября. До этого времени в театре успеют представить премьеру — танцевальный спектакль «Лимб» (12+) режиссера-хореографа Константина Кейхеля. Ее показ запланирован на 24 октября.
Напомним, капитальный ремонт большого зрительного зала Театра-Театра собираются завершить в 2027 году. На него выделили 1,6 млрд рублей.
