Театр-Театр успеет показать премьеру спектакля «Лимб» до закрытия большой сцены

В пресс-службе Театра-Театра рассказали, что составлен репертуар до 4 ноября. До этого времени в театре успеют представить премьеру — танцевальный спектакль «Лимб» (12+) режиссера-хореографа Константина Кейхеля. Ее показ запланирован на 24 октября.

Напомним, капитальный ремонт большого зрительного зала Театра-Театра собираются завершить в 2027 году. На него выделили 1,6 млрд рублей.

