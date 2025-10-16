Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермские студенты получили специальный приз жюри на международном фестивале «Точка А»

Пермские студенты второго курса ПГИК, обучающиеся в мастерской Сергея Федотова, стали лауреатами международного фестиваля-конкурса студенческих спектаклей «Точка А». В нем участвовали 15 театральных вузов России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, среди них: ВГИК, ГИТИС, Театральный институт им. Б. Щукина, Театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина.

Пресс-служба театра «У Моста»

Студенты Сергея Федотова сыграли «Мачеху Саманишвили» (12+) на большой сцене института им. Б. Щукина. Жюри отметило их выступление специальным призом — «За верность традиции театральной школы». В пресс-службе «У Моста» рассказали, что в основе педагогической системы Сергея Федотова заложен синтез традиций русского психологического театра и метода Михаила Чехова. Студенты общеобразовательные занятия посещают в институте, а мастерству актера обучаются прямо в театре.

Лучшим спектаклем фестиваля назвали «Отрочество» (12+) Воронежского государственного института искусств,  за женскую роль отметили Таттыбубу Андабекова в спектакле «Лицом к лицу» (12+) Кыргызского театрального училища при Национальном академическом драматическом театре им. Т. Абдумомунова, за мужскую — Клима Кузнецова в спектакле «Сестра, подруга и жена» (18+) театрального института им. Бориса Щукина при государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.

Недавно мы рассказывали о том, что Театр-Театр стал лауреатом премии, посвященной программе «Пушкинская карта».

Информационный обзор редакции.

