Молодые артисты балета Мариинского театра получили поддержку от Фора-Банка

В «Российской газете» опубликован материал о поддержке Фора-Банком молодых артистов балета Мариинского театра.

Святослав Акимов, «Российская газета»

Фора-Банк этим летом вошел в число партнеров Мариинского театра, которые помогают развивать молодых артистов балета. Совместно с художественным руководителем балетной труппы театра Андрианом Фадеевым были определены пять солистов, которые в течение года будут получать именную стипендию банка. Цель программы – поддержка талантливой, творческой молодежи. Все стипендиаты приглашены в балетную труппу Государственного академического Мариинского театра в 2025 году.

В Санкт-Петербурге 6 октября в офисе Фора-банка на Невском проспекте состоялось представление участников программы: Романа Гуделева, Минчхоля Чона, Валерии Кузнецовой, Алексея Ороховского и Яны Пеневой. В рамках церемонии с приветственным словом выступила заместитель председателя правления Фора-Банка Елена Оздоева, подчеркнув значимость участия бизнеса в поддержке молодых артистов, сохранении и развитии традиций российского балета.

Ранее мы рассказывали о том, что Театр-Театр стал лауреатом премии, посвященной программе «Пушкинская карта».

Информационный обзор редакции.

