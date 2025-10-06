Театр-Театр стал лауреатом премии, посвященной программе «Пушкинская карта»

Пермский академический Театр-Театр стал лауреатом премии в номинации «Лучший региональный театр». Победителями стали 70 учреждений культуры и 10 регионов России, успешной реализовавших программу «Пушкинская карта». В их числе: Государственный академический Мариинский театр, Государственный Русский музей, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Новосибирский государственный краеведческий музей, Приморская государственная картинная галерея, Московский международный Дом музыки и другие.

Напомним, программа «Пушкинская карта» начала работать в сентябре 2021 года. Участвовать в ней могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На баланс карты каждый год перечисляют 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, концертные залы, кино и другие учреждения культуры.

