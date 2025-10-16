«Хранят частичку истории»: в театре оперы и балета представили коллекцию сумок из флагов

Основа сумок выполнена из износостойкого материала с надежной подкладкой, а внутри есть карман на молнии. Каждое изделие дополнено широким ремнем с фирменным паттерном, созданным на основе знака 155-летия театра. В театре рассказали, что фрагмент флага, использованный для сумки, уникален.

«События проходят, а флаги остаются. Теперь мы решили подарить им новую жизнь — превратить их в стильные, удобные и прочные сумки. Каждая из них хранит частичку истории и продолжает служить вам — нашим дорогим зрителям», — поделились в пресс-службе театра.

