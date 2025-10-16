Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

«Хранят частичку истории»: в театре оперы и балета представили коллекцию сумок из флагов

В Пермском театре оперы и балета решили выпустить необычные сумки. Их шьют из флагов, которые устанавливают перед зданием театра ко многим ярким событиям, например, к Дягилевскому фестивалю.

Елена Бахур
Елена Бахур
Елена Бахур
Елена Бахур

Основа сумок выполнена из износостойкого материала с надежной подкладкой, а внутри есть карман на молнии. Каждое изделие дополнено широким ремнем с фирменным паттерном, созданным на основе знака 155-летия театра. В театре рассказали, что фрагмент флага, использованный для сумки, уникален.

«События проходят, а флаги остаются. Теперь мы решили подарить им новую жизнь — превратить их в стильные, удобные и прочные сумки. Каждая из них хранит частичку истории и продолжает служить вам — нашим дорогим зрителям», — поделились в пресс-службе театра.

Ранее мы рассказывали о том, что ресторан «Тайная В.» вместе с дизайнером Полиной Бенефит выпустили кисет для багета.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: