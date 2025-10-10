Капремонтом зрительного зала Театра-Театра займется Корпорация развития Пермского края

Определена компания, которая займется капитальным ремонтом большого зрительного зала Театра-Театра. В нем увеличится количество зрительских мест и опять начнет работать балкон.
Также в здании Театра-Театра заменят механическое оборудование и систему компьютерного управления сцены, изменится расположение гардероба, увеличится количество туалетных комнат и кафе.
В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что капитальный ремонт в Театре-Театре проведет АО «Корпорация развития Пермского края», с которой заключен контракт на 1,6 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2027 году.
