Капремонтом зрительного зала Театра-Театра займется Корпорация развития Пермского края

Также в здании Театра-Театра заменят механическое оборудование и систему компьютерного управления сцены, изменится расположение гардероба, увеличится количество туалетных комнат и кафе.

В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что капитальный ремонт в Театре-Театре проведет АО «Корпорация развития Пермского края», с которой заключен контракт на 1,6 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2027 году.

