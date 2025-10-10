Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Капремонтом зрительного зала Театра-Театра займется Корпорация развития Пермского края

Определена компания, которая займется капитальным ремонтом большого зрительного зала Театра-Театра. В нем увеличится количество зрительских мест и опять начнет работать балкон.

Пресс-служба Театра-Театра
Пресс-служба Театра-Театра

Также в здании Театра-Театра заменят механическое оборудование и систему компьютерного управления сцены, изменится расположение гардероба, увеличится количество туалетных комнат и кафе.

В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что капитальный ремонт в Театре-Театре проведет АО «Корпорация развития Пермского края», с которой заключен контракт на 1,6 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2027 году.

Информационный обзор редакции.

