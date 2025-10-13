В Кудымкаре пройдет межнациональный театральный фестиваль «Сообщение»: рассказываем, какие спектакли покажут

В этом году на фестиваль соберутся восемь театральных коллективов из Татарстана, Удмуртии, Карелии, Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Армении. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что в программе десять спектаклей, два из которых представят в онлайн-формате.

Церемония открытия начнется театрализованным прологом с участием актеров театра Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Затем планируется показ спектакля «Родной земли напевы. Генезис» театра обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска. Также в рамках «Сообщения» покажут спектакли «Дядя Ваня» (16+), «Живи и помни» (18+), «Космос» (16+), «Главное, чтобы не было скучно» (12+), «Семь сов» (12+), «Ромео и Джульетта» (16+), «Русалка» (12+), «Лютый» (18+), «Конокрад» (12+).

По итогам показов жюри определит обладателя Гран-при фестиваля и победителей в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника». В состав экспертного совета вошли редактор журнала «Сцена» Наталия Каминская, руководитель литературно-драматургической части Национального театра Карелии Наталья Жемгулене и народный артист России Камиль Тукаев, председатель жюри — театральный критик Евгения Тропп из Санкт-Петербурга, декан театроведческого факультета РГИСИ.

