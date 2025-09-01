Бэби-театр, древнегреческая сказка, спектакль с элементами клоунады: Театр-Тятрик собирается показать осенью три премьеры

Первым спектаклем и премьерой нового сезона станет «Театр на ладошке. Осень» (0+) — заключительная части цикла о временах года от пионеров бэби-театра в России Юрия и Ольги Устюговых (Москва). В конце октября Театр-Тятрик собирается представить вторую премьеру — семейный спектакль «Моё» (6+) в режиссуре Марины Хомутовой. В пресс-службе ТТ рассказали, что эта постановка, наполненная элементами клоунады, обращается к простым, но глубоким темам — любви, доверия и заботы о себе и других.

Ноябрьской премьерой на детской сцене ТТ станет древнегреческая сказка «Жил-был Геракл» (6+), в театре рекомендуют ее зрителям от восьми лет. Автор пьесы Михаил Бартенев раскрывает философские вопросы свободы, воли, подвига автор пьесы легко, остроумно и с юмором. Режиссером спектакля станет Алексей Золотовицкий, российский актер театра и кино, режиссер и музыкант.

В октябре 2025 года Театр-Тятрик собирается запустить Творческие мастерские для детей от 8 до 12 лет. Они продолжат летний эксперимент этого года, в рамках которого дети знакомились с жанрами театрального искусства (драматические спектакли, театр теней, мюзикл), учились работать с текстом, сочиняли образы, разбирали диалоги, создавали своими руками реквизит и декорации к спектаклю, который представили родителям на итоговом показе.

Недавно мы рассказывали о том, что спектакль «Цветы для Элджернона» Пермского театра кукол получил золото на фестивале «КУКАRТ».

Информационный обзор редакции. 6+