Везем наш пермский характер в другие города: в театре «У Моста» рассказали о предстоящих гастролях

В пресс-службе театра рассказали, что гастроли приурочены к 37-летию «У Моста», которое отметят 7 октября в Москве. В турне отправятся девять спектаклей: фантастический «Зверь» (16+), грузинская комедия «Мачеха Саманишвили» (12+), мистический «Вий» (12+), детектив «Замок Рейвенскрофт» (16+), классические «На дне» (12+), «Ирландский герой» (16+), «Энергичные люди» (16+), а также триумфальные премьеры — «Любовь и голуби» (12+) и «Тевье-молочник» (12+). Завершится турне в конце октября на фестивале «МаскерадЪ» в Пензе, где театр представит спектакль «Яма».

«Эти гастроли особенные. Мы везем наши уникальные спектакли, пермскую культуру, наш пермский характер в другие города. Театр "У Моста" уже 38 лет является визитной карточкой Перми, и в день рождения мы традиционно отправляемся на гастроли. Отмечать день рождения на гастролях – это лучший подарок для театра: встреча с новыми зрителями, энергия залов разных городов наполняет нас силой для новых творческих поисков», — поделился художественный руководитель и создатель театра «У Моста» Сергей Федотов.

