Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Театральные рейсы собираются запустить в пермском трамвае-кафе

Пермский трамвай-кафе собирается запустить театральные рейсы. Их намерены проводить каждую неделю, продолжительность путешествия составит 90 минут, а представления займут 30-40 минут.

Romantic Tram Cafe/ВКонтакте

Первый театральный рейс планируется устроить 2 октября, в него войдут три драматические зарисовки по произведениям Н.В. Гоголя в исполнении актеров Театра-Театра.

Недавно мы рассказывали о том, какие премьеры в новом театральном сезоне готовит Дом актера, который открылся после реконструкции.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: