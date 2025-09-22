Театральные рейсы собираются запустить в пермском трамвае-кафе

Пермский трамвай-кафе собирается запустить театральные рейсы. Их намерены проводить каждую неделю, продолжительность путешествия составит 90 минут, а представления займут 30-40 минут.
Первый театральный рейс планируется устроить 2 октября, в него войдут три драматические зарисовки по произведениям Н.В. Гоголя в исполнении актеров Театра-Театра.
Недавно мы рассказывали о том, какие премьеры в новом театральном сезоне готовит Дом актера, который открылся после реконструкции.
