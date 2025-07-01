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Спектакль «Цветы для Элджернона» получил золото на фестивале «КУКАRТ»

Пермский театр кукол завоевал золотой диплом лауреата на XVII Международном фестивале кукольных и синтетических театров «КУКАRТ». Он проходил в Санкт-Петербурге и объединил более 90 российских и зарубежных спектаклей.

Пермский театр кукол

Спектакль «Цветы для Элджернона» (12+) режиссера Дмитрия Вихрецкого и художника Виктории Ельцовой получил золотой диплом Лауреата основной программы в номинации «Открытие фестиваля». В пресс-службе администрации Перми рассказали, что постановка посвящена герою с ментальными особенностями. Для нее выбрали необычный способ художественной выразительности: сцена становится съемочной площадкой, декорацией — городок из детского конструктора, а актеры — перформерами.

«Хочу отметить очень неожиданный, цифровой спектакль Пермского театра кукол — "Цветы для Элджернона". На сцене вроде бы просто лего-конструктор, а на самом деле — особый, глубокий взгляд на театр. Мы вообще театр магии, иллюзий: выходит кукла — и вот вам чудо, она оживает», — поделился Давид Бурман, президент и организатор Международного фестиваля «КУКАRТ».

Недавно мы рассказывали о том, что в еще в одной «пирамиде» откроется новый проект Театра-Театра.

Информационный обзор редакции.

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