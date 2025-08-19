В Перми поставят балет-реконструкцию по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны

Пермское хореографическое училище готовит премьеру — одноактный балет «Жемчужина» (6+). Это реконструкция постановки, сделанной Мариусом Петипа на музыку Адольфа Адана по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора учебного заведения Дарью Соснину.
Оригинальную партитуру сохранить не удалось: балет планируют поставить под музыку Жака Оффенбаха. Но танцевальную лексику и стилистику Петипа хореограф-постановщик Александр Мишутин постарался восстановить. Он изучил все сохранившиеся документы об этом балете. Плотные репетиции «Жемчужины» собираются начать сразу после открытия нового учебного театра, в начале сентября. Сам же балет представят в октябре.
Недавно мы рассказывали о том, что в сентябре в Перми пройдет фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+).
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)