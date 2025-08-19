В Перми поставят балет-реконструкцию по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны

Оригинальную партитуру сохранить не удалось: балет планируют поставить под музыку Жака Оффенбаха. Но танцевальную лексику и стилистику Петипа хореограф-постановщик Александр Мишутин постарался восстановить. Он изучил все сохранившиеся документы об этом балете. Плотные репетиции «Жемчужины» собираются начать сразу после открытия нового учебного театра, в начале сентября. Сам же балет представят в октябре.

Недавно мы рассказывали о том, что в сентябре в Перми пройдет фестиваль «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+).

