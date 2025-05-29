Дягилевский фестиваль готовит премьеру: спектакль-путешествие «Седьмая печать»

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что новую постановку покажут на площадке промышленного предприятия «Сибур-Химпром». Декорации для постановки создал художник-сценограф Филипп Шейн, работающий с Театром на Малой Бронной, «Сатириконом», театром им. Евгения Вахтангова, «Современником».

Место действия «Седьмой печати» Бергмана — Средневековье: разочарованный в жизни и Боге рыцарь Антониус возвращается домой после крестового похода. Он хочет снова обрести веру и смысл, но встречает Смерть. Рыцарь просит ее об отсрочке, предлагая сыграть в шахматы: пока продолжается партия, у него есть время на поиски желаемых ответов. Действие спектакля Дягилевского фестиваля начнется по пути на промышленную площадку: зрители в наушниках, следуя за текстом пьесы, пройдут семь пространственных инсталляций. Каждая из них будет меняться в зависимости от сюжетных перипетий. Сам спектакль станет визуальным, перформативным и кинетическим опытом, в котором пространство само рассказывает историю.



«Мы повторяем путь Бергмана наоборот: из пьесы, придуманной по сюжету церковных фресок, создаем художественные инсталляции и буквально выходим за рамки привычной сцены. Мы создали интерактивный театральный формат, в котором зрители становятся одновременно участниками и исполнителями, а индустриальная среда — сценой. Действующее производство в нашей постановке – не просто фон, это активное пространство, где технологии и материалы становятся частью художественного высказывания. Промышленность и искусство объединяет процесс создания: на заводе производят материалы и готовую продукцию, в искусстве создают смыслы. И то, и другое требует точности, внимания к деталям и творческого подхода», — объяснил режиссер Федор Федотов.

Недавно мы рассказывали о премьерных постановках: ТТ представит «Капитанскую дочку», а театр кукол — «Маленькие трагедии».

Информационный обзор редакции.