«Один из главных образов — Чума»: театр кукол поставит спектакль «Маленькие трагедии»

Режиссером-постановщиком спектакля выступит Александр Янушкевич, в 2014-2016 годах работающий худруком Пермского театра кукол, а художником — Татьяна Нерисян. В пресс-службе театра кукол рассказали, что творческий тандем Янушкевич-Нерисян уже воплотил на сцене несколько спектаклей, среди них «Толстая тетрадь», ставшая лауреатом премии «Золотая маска».

Действие «Маленьких трагедий» развернется на фоне грандиозного пира во время чумы. Каждый из героев пушкинских текстов придется столкнуться со своей теневой стороной. Одним из центральных образов спектакля станет фигура Чумы — демонической сущности, которая толкает героев на моральное уничтожение.

Премьерные показы нового спектакля Пермского театра кукол приурочены ко Дню рождения великого классика: их планируют провести 5 и 6 июня.

Недавно мы рассказывали о том, что из репертуара Театра-Театра намерены убрать спектакль, который показывали почти десять лет.

Информационный обзор редакции.