Малоизвестная монография Пушкина, более 60 костюмов, Достоевский: в ТТ планируют премьерные показы «Капитанской дочки»

В спектакле прозвучит не только текст знаменитой повести Александра Пушкина: вначале появится Федор Достоевский с монологом на открытии памятника Пушкину. Александр Пронькин вплетет в «Капитанскую дочку» отрывки из сказок, оригинальные стихи А. С. Пушкина, фрагменты из романа «Евгений Онегин» и поэмы «Руслан и Людмила», а также отрывки из малоизвестного научно-исторического труда А. С. Пушкина — монографии «История Пугачёва» («История Пугачёвского бунта»), посвященной крестьянской войне 1773–1775 годов.

«Когда на сцене открывается наша "железная шкатулка", появляется целый сказочный мир — мир архетипов. Сам поэт подсказал нам код художественной интерпретации "Капитанской дочки", ведь в его произведении много фантазийного. Мы допустили определенную степень временной эклектики и создали пространство большого русского сна, в котором уместен и мотоцикл с коляской, и фэшн-костюмы, и музыкальный сторителлер Клаус Бургер, и Достоевский, перевоплощающийся в Савельича. На территории спектакля мы размышляем о персонажах повести как об архетипах. История Петра Гринева — архетипический путь героя, который, сталкиваясь с трудностями, взрослеет. И здесь крайне важна знакомая всем фраза "береги честь смолоду": у Гринева есть камертон чести, который он сохраняет даже в суперсложных и неоднозначных обстоятельствах, оставаясь честным в своем намерении до конца», — поделился режиссер спектакля Александр Пронькин.