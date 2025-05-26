Малоизвестная монография Пушкина, более 60 костюмов, Достоевский: в ТТ планируют премьерные показы «Капитанской дочки»

Пермский Театр-Театр планирует представить премьеру — спектакль «Капитанская дочка» (12+). Классическое произведение школьной программы поставила команда московского режиссера Александра Пронькина. Премьерную серию показов намерены провести с 27 мая, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края.
В спектакле прозвучит не только текст знаменитой повести Александра Пушкина: вначале появится Федор Достоевский с монологом на открытии памятника Пушкину. Александр Пронькин вплетет в «Капитанскую дочку» отрывки из сказок, оригинальные стихи А. С. Пушкина, фрагменты из романа «Евгений Онегин» и поэмы «Руслан и Людмила», а также отрывки из малоизвестного научно-исторического труда А. С. Пушкина — монографии «История Пугачёва» («История Пугачёвского бунта»), посвященной крестьянской войне 1773–1775 годов.
«Когда на сцене открывается наша "железная шкатулка", появляется целый сказочный мир — мир архетипов. Сам поэт подсказал нам код художественной интерпретации "Капитанской дочки", ведь в его произведении много фантазийного. Мы допустили определенную степень временной эклектики и создали пространство большого русского сна, в котором уместен и мотоцикл с коляской, и фэшн-костюмы, и музыкальный сторителлер Клаус Бургер, и Достоевский, перевоплощающийся в Савельича. На территории спектакля мы размышляем о персонажах повести как об архетипах. История Петра Гринева — архетипический путь героя, который, сталкиваясь с трудностями, взрослеет. И здесь крайне важна знакомая всем фраза "береги честь смолоду": у Гринева есть камертон чести, который он сохраняет даже в суперсложных и неоднозначных обстоятельствах, оставаясь честным в своем намерении до конца», — поделился режиссер спектакля Александр Пронькин.
Основным сценографическим решением стали две большие стены — они меняют конфигурацию в зависимости от места действия, а также огромный экран для концептуального видеоарта известного видеохудожника Алана Мандельштама. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что к премьере «Капитанской дочки», было сшито больше 60 костюмов, а также изготовлены с помощью 3D принтера и бутафорских технологий две сказочные маски — череп с рогами для Пугачева и голова черта для Зурина.
Недавно мы рассказывали о премьере в театре кукол — спектакле «Маленькие трагедии», который поставят режиссер Александр Янушкевич и художник Татьяна Нерисян.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)