Семь людей в одном вагоне: в ЦГК анонсировали премьеру спектакля

Планируется, что «Поезд №…» покажут 28 апреля. Авторы спектакля говорят, что эта история основана на реальных событиях. Семь людей попадают в один вагон и, несмотря на движение в одном направлении, каждый хранит собственную историю, детство, первую любовь и надежды.

Ранее мы рассказывали еще о двух ближайших премьерах: в театре кукол покажут «Колобка», а на детской сцене ТТ — «Родителей напрокат».

Информационный обзор редакции.16+