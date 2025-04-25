Семь людей в одном вагоне: в ЦГК анонсировали премьеру спектакля

Центр городской культуры анонсировал премьеру спектакля «Поезд №…». Режиссерами постановки выступят Алиса Девятова и Евгения Созонова, представители камерного театра TheatreArtfamily.
Планируется, что «Поезд №…» покажут 28 апреля. Авторы спектакля говорят, что эта история основана на реальных событиях. Семь людей попадают в один вагон и, несмотря на движение в одном направлении, каждый хранит собственную историю, детство, первую любовь и надежды.
Ранее мы рассказывали еще о двух ближайших премьерах: в театре кукол покажут «Колобка», а на детской сцене ТТ — «Родителей напрокат».
Информационный обзор редакции.16+
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