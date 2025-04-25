Театр кукол представит «Колобка» в виде притчи о бесконечности жизни

Над постановкой работают режиссер Наталья Белоусова и художник Елена Наполова. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, история развернется под аккомпанемент народных инструментов, частушечных ритмов и колыбельных напевов.

«Для меня "Колобок" — это цикл жизни, который проходит человек, поэтому здесь возникла игра со сменой сезонов, где каждому персонажу соответствует свое время года. Мне очень нравится это сравнение, ведь после зимы всегда приходит весна, а значит, и финал человеческого пути оборачивается новым началом. Действие сказки происходит за один день, но мы насытили его разными символами, чтобы история стала более универсальной и, может быть, чуточку философской», — поделилась Наталья Белоусова.

Недавно мы рассказывали о премьере на детской сцене Театра-Театре — спектакле «Родители напрокат».

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