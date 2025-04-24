Театр-Тятрик представит премьеру на тему отношений родителей и детей

Детская сцена ТТ, Театр-Тятарик, готовится представить 25 апреля новый спектакль «Родители напрокат» (6+). Постановка режиссеров Антона Калипанова и Ольги Шайдулиной затрагивает тему взросления: они хотят обратить внимание зрителей на вечную проблему отношений родителей и детей.
Спектакль основан на одноименной пьесе Екатерины Севериной. После семейной ссоры десятилетней Ане предлагают поменять родных родителей, которые вечно ворчат, все запрещают и командуют, на идеальных. «Аня переживает кризис взросления, тот самый, который знаком многим родителям. Это не подростковый бунт, а время непростых перемен, начало сепарации, необходимой, чтобы вырасти. Мы подаем эту историю в гротескном варианте, поэтому важно, чтобы зрители понимали — мы будем говорить на языке театра: артисты предстанут в своем максимально расширенном явлении», — рассказывает режиссер и композитор «Родителей напрокат» Ольга Шайдуллина.
Постановка сочетает в себе драматический и кукольный театр, который дополнили живой импровизацией музыканта, присутствующего на сцене и включенного в действие. На сцену выйдут четыре актера из трех разных составов. Каждый из них как отдельная семья: Семен Бурнышев, Гульнара Захарова, Елизавета Чуткова и Сергей Детков; Дмитрий Захаров, Анна Анисимова, Владислава Костылева и Илья Курицын; Вячеслав Чуистов, Ольга Пудова, Елизавета Чуткова и Сергей Белов.
Художником выступала Карина Автандилова, которая «раскрасила» спектакль насыщенными, кислотными и парадоксальными цветами, чтобы подчеркнуть, сложный и противоречивый мир взросления. За хореографию отвечала Ксения Малинина: она рассказала, что пластика актеров продиктована самими образами.
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Информационный обзор редакции.
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