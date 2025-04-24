Театр-Тятрик представит премьеру на тему отношений родителей и детей

Постановка сочетает в себе драматический и кукольный театр, который дополнили живой импровизацией музыканта, присутствующего на сцене и включенного в действие. На сцену выйдут четыре актера из трех разных составов. Каждый из них как отдельная семья: Семен Бурнышев, Гульнара Захарова, Елизавета Чуткова и Сергей Детков; Дмитрий Захаров, Анна Анисимова, Владислава Костылева и Илья Курицын; Вячеслав Чуистов, Ольга Пудова, Елизавета Чуткова и Сергей Белов.

Художником выступала Карина Автандилова, которая «раскрасила» спектакль насыщенными, кислотными и парадоксальными цветами, чтобы подчеркнуть, сложный и противоречивый мир взросления. За хореографию отвечала Ксения Малинина: она рассказала, что пластика актеров продиктована самими образами.

Ранее мы рассказывали о другой премьере: реконструкции слайд-фильма «Тени Кадриорга», который дал начало русской видеопоэзии.



Информационный обзор редакции.