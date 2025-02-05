В «Триумфе» пройдет премьера спектакля «Зеленая кошка»: одним из режиссеров стала Люся Прохоренко

Пьесу «Зеленая кошка», которая легла в основу спектакля, написала современный румынский драматург Элиза Вилк. Режиссеры постановки — актеры Тетра-Театра Люся Прохоренко и Максим Гореславец. На сцене будут они же и еще четыре участника труппы ТТ: Валерия Веретенникова, Эмилия Веприкова, Петр Попович, Александр Харченко. За костюмы отвечает Валентина Черепанова, работающая с театрами в Перми и за ее пределами, а музыку к спектаклю написал екатеринбургский музыкант Виталий Корбесашвили. Как рассказали в пресс-службе филармонии «Триумф», для Люси Прохоренко — это первая режиссерская работа.

Шесть героев спектакля живут в самом неприглядном квартале маленького провинциального городка. Из любой его точки видны руины бывшего химкомбината. «Ночью, когда гаснет свет в последнем окне, темноту улиц разгоняет лишь зеленый луч лазера из единственной дискотеки. Герои спектакля живут в собственном мире, отгородившись от реальности; но, закрывая глаза на проблемы, они превращают реальность в темный чулан, в котором рождаются монстры. Им предстоит столкнуться со своими монстрами, и смогут ли они им противостоять?», — так описывают авторы происходящее в «Зеленой кошке».

Недавно мы рассказывали о том, что по одной из самых загадочных пьес Шекспира поставят спектакль. Его премьера запланирована на конец марта.

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