18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

По одной из самых загадочных пьес Шекспира поставят спектакль

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в конце марта представит новый спектакль. Это будет постановка по одной из самых загадочных пьес Уильяма Шекспира «Сон в шалую ночь» (16+).

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В театре приступили к репетициям. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, над спектаклем работают: режиссер Алексей Шавлов, художник Ульяна Ерёмина, балетмейстер Дарья Яркова, за музыкальное оформление отвечает Алексей Мусатов, а за свет — Валерий Щербинин.

«Это спектакль ко Дню театра, а значит нужно что-то праздничное, увлекательное, может быть, мистическое и таинственное. И Шекспир здесь отлично подходит. Он был интересен театру и мне, как режиссеру, хотелось с ним поработать. Все сошлось, и мы взялись за работу», — рассказал режиссер Алексей Шавлов. Премьера спектакля по пьесе Уилльяма Шекспира планируется 28 и 29 марта.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: