По одной из самых загадочных пьес Шекспира поставят спектакль

В театре приступили к репетициям. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, над спектаклем работают: режиссер Алексей Шавлов, художник Ульяна Ерёмина, балетмейстер Дарья Яркова, за музыкальное оформление отвечает Алексей Мусатов, а за свет — Валерий Щербинин.

«Это спектакль ко Дню театра, а значит нужно что-то праздничное, увлекательное, может быть, мистическое и таинственное. И Шекспир здесь отлично подходит. Он был интересен театру и мне, как режиссеру, хотелось с ним поработать. Все сошлось, и мы взялись за работу», — рассказал режиссер Алексей Шавлов. Премьера спектакля по пьесе Уилльяма Шекспира планируется 28 и 29 марта.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.