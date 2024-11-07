«Триумф» в конце ноября запустит новый проект: он посвящен диалогу современного театра и зрителя

Частная филармония «Триумф» запустит 28 ноября новый проект — лабораторию «POV:Театр». Она станет площадкой для экспериментов и исследования современного театра, взаимодействия музыки, поэзии, танца и живописи в нем.

Как рассказали в пресс-службе, «POV:Театр» будет включать не только спектакли, читки, музыкально-театральные квартирники, но и лекции, мастер-классы и обсуждения, где театр и зрители разговаривают на равных. Главная цель проекта — диалог современного театра и современного зрителя. «Само название проекта говорит об этом, "POV:Театр" — это point of view, в переводе "точка зрения" на театр, которая хоть и является точкой зрения, но это только наш взгляд на современный театр, где всегда есть пространство для диалога и разных мнений. Поэтому немаловажным является пространство для дискуссии, которое важно для коммуникации и осмысления», — рассказали в «Триумфе».

«POV:Театр» начнется с постановки Ильи Лямина «С училища». Она повествует о любви студентки ПТУ и преподавателя философии в провинциальном городе, где герои ведут маргинальный образ жизни и совершают безнравственные поступки. Это спектакль-читка в необычном формате: актеры выходят в образах древнегреческих богов и с текстом в руках. Их единственное средство выразительности, «рисующее» героев — слова, которыми они пользуются.

Недавно мы рассказывали о премьере в Театре-Театре: Борис Мильграм поставил спектакль «Мороз» по пьесе Стешика.

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