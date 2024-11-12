18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В «Губернии» покажут благотворительный мюзикл «Музыка жизни»: в нем играют 11 «звездочек»

На сцене дома народного творчества «Губерния» 14 и 15 ноября пройдут показы благотворительного мюзикла «Музыка жизни 3: это наше шоу!». Его организаторы, фонд «Берегиня», рассказали, что благодаря постановке 11 «звездочек»-актеров с ОВЗ смогли блистать на сцене театра оперы и балета, а в пользу подопечных удалось собрать около 1,8 млн рублей.

Пресс-служба фонда «Берегиня»

Премьера третьего спектакля «Музыка жизни» состоялась 3 июля 2024 года. В центре истории — заурядный педагог детского дома культуры Никита, мечтающий о карьере на Бродвее. Но ему нужно поставить мюзикл, который будет представлять учреждение на конкурсе. И в нем обязательно должны быть необычные дети. В пресс-службе «Берегини» рассказали, что в спектакле задействованы 11 таких актеров, которых в команде ласково называют «звездочками».

Дети несколько месяцев устраивали репетиции перед премьерой, и возобновили их перед ноябрьскими показами мюзикла. «Это фантастическая радость, мы сейчас увидели огромный прогресс у детей. И мы видим, насколько они рады вернуться к репетициям, вновь включиться в этот процесс подготовки. Мы все возвращаемся с потрясающими эмоциями!», — поделилась режиссер спектакля Алена Семерикова.

В постановке занято порядка 100 человек. Главные роли исполняют Евгений Замахаев и Екатерина Смирнова. За хореографию отвечает Ксения Бутакова. Авторы сценария: Ульяна и Алена Семериковы, Екатерина и Валерий Колесовы, продюсером выступает Дарья Волчек.

Пресс-служба фонда «Берегиня»

«Мы особенно рады будем видеть на ноябрьских показах «Музыки жизни 3» детей, школьников. Приглашаем целыми классами. На наш взгляд, посещение спектакля – отличная возможность провести нестандартный "урок доброты". Ведь история повествует о вечных ценностях, учит милосердию, помогает почувствовать сопричастность к большому благому делу, ведь все вырученные средства с каждого показа "Музыки жизни" мы направляем на помощь нашим подопечным, семьям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями детей», — сообщила директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Кстати! Частная филармония «Триумф» в конце ноября запустит новый проект: он посвящен диалогу современного театра и зрителя.

Информационный обзор редакции.6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: