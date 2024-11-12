В «Губернии» покажут благотворительный мюзикл «Музыка жизни»: в нем играют 11 «звездочек»

Премьера третьего спектакля «Музыка жизни» состоялась 3 июля 2024 года. В центре истории — заурядный педагог детского дома культуры Никита, мечтающий о карьере на Бродвее. Но ему нужно поставить мюзикл, который будет представлять учреждение на конкурсе. И в нем обязательно должны быть необычные дети. В пресс-службе «Берегини» рассказали, что в спектакле задействованы 11 таких актеров, которых в команде ласково называют «звездочками».

Дети несколько месяцев устраивали репетиции перед премьерой, и возобновили их перед ноябрьскими показами мюзикла. «Это фантастическая радость, мы сейчас увидели огромный прогресс у детей. И мы видим, насколько они рады вернуться к репетициям, вновь включиться в этот процесс подготовки. Мы все возвращаемся с потрясающими эмоциями!», — поделилась режиссер спектакля Алена Семерикова.

В постановке занято порядка 100 человек. Главные роли исполняют Евгений Замахаев и Екатерина Смирнова. За хореографию отвечает Ксения Бутакова. Авторы сценария: Ульяна и Алена Семериковы, Екатерина и Валерий Колесовы, продюсером выступает Дарья Волчек.