В театре оперы и балета в июле покажут благотворительный мюзикл

В театре оперы и балета покажут два благотворительных спектакля «Музыка жизни 3: это наше шоу» (6+). Событие анонсировали на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«Музыку жизни» дадут 3 июля. Зрителей ждут эффектная хореография, живой вокал и вдохновляющий сюжет о мечте, любви и подвигах, которые часто остаются незамеченными. «Главный герой спектакля – заурядный педагог детского дома культуры Никита, мечтающий о карьере на Бродвее. На его долю выпадает особая миссия, он был выбран в качестве режиссера и автора мюзикла, который будет представлять учреждение на конкурсе. Работа с детским творческим коллективом – не предел мечтаний Никиты. Кроме того, в актерский состав спектакля он обязан включить очень необычных детей», – рассказывают организаторы проекта.

Спектакль – продолжение серии благотворительных мюзиклов, начатой в 2020 году. Проект реализует благотворительный фонд «Берегиня» вместе с командой пермских профессиональных артистов и музыкантов. Все собранные с продажи билетов деньги пойдут на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Две предыдущих спектакля «Музыка жизни» позволили собрать на помощь тяжелобольным детям порядка 2 млн рублей. В 2022 году благодаря проекту был куплен полный комплект оборудования «Томатис» для пермского «Дома счастья», в котором помощь оказывают детям с ограниченными возможностями здоровья.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.