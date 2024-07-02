В «пирамиде» на Крисанова будут показывать «Алису в стране чудес»

Театр-Театр запустит новую площадку в «пирамиде» до конца года. Ее будут использовать для спектакля-квеста «Алиса в стране чудес» (6+), на который получен федеральный грант.

Здание планируют перестроить и разместить в нем мультимедиа площадку, сообщает «Текст» с отсылкой на администрацию Театра-Театра. А в будущем «пирамиду» будут использовать для других постановок. Администрация театра надеется, что со временем можно будет сделать перемонтаж.

Напомним, «пирамиды» на Крисанова принадлежат городским властям. Ранее из одной выселили кафе, которое находилось на этом месте 14 лет. Летом стало известно, что «пирамиду» отдали Театру-Театру.

Информационный обзор редакции.