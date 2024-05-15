Кафе, работающее в «Пирамиде» 14 лет, закрылось

На Крисанова закрылась харчевня «Длинный нос». Владельцы заведения рассказали, что были вынуждены сделать это срочно. Причина – разногласия с собственником здания по поводу субаренды.

Ранее «Пирамиды» на Крисанова, в одной из которых находился «Длинный нос», принадлежали частному лицу. Но в 2020-м власти Перми выиграли суд по изъятию недвижимости в муниципальную собственность. Право аренды «Пирамиды» в 2022 году выиграла компания «Кама-Урал». В феврале 2024 года администрация города расторгла его через суд. Причиной стали долги в 3 млн рублей.

Как рассказывают собственники «Длинного носа», субарендаторы исправно платили субаренду и коммуналку, а также пытались в течение нескольких месяцев договориться с властями о вариантах продолжения работы бизнеса в «пирамиде». «Раньше срока окончания договора субаренды в здании вырубили электричество без предупреждения», – пояснили в заведении.

Отметим, что кафе «Длинный нос» работало на Крисанова с 2010 года. Второе заведение расположено на Компросе, оно продолжит функционировать.

Ранее мы рассказывали о том, что после реконструкции откроется один из старейших ресторанов города – «Наири».