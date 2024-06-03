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Пирамиду на Крисанова передали театру

Пресс-служба администрации Перми

Власти Перми передали «малую» пирамиду на Крисанова, 12 в пользование Театру-Театру, рассказало издание Business Class с отсылкой на худрука культурного учреждения Бориса Мильграма.

Театр получил федеральный грант на спектакль «Алиса в стране чудес» (6+), который задуман в виде квеста. И «малую» пирамиду будут использовать под этот проект. Мильграм отметил, что здание планируется перестроить, и в конце лета – осенью в нем появится мультимедийная площадка.

Отметим, что ранее из пирамиды выселили кафе «Длинный нос», которое проработало на этом месте 14 лет.

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