Пирамиду на Крисанова передали театру

Власти Перми передали «малую» пирамиду на Крисанова, 12 в пользование Театру-Театру, рассказало издание Business Class с отсылкой на худрука культурного учреждения Бориса Мильграма.

Театр получил федеральный грант на спектакль «Алиса в стране чудес» (6+), который задуман в виде квеста. И «малую» пирамиду будут использовать под этот проект. Мильграм отметил, что здание планируется перестроить, и в конце лета – осенью в нем появится мультимедийная площадка.

Отметим, что ранее из пирамиды выселили кафе «Длинный нос», которое проработало на этом месте 14 лет.