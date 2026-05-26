Организаторы юбилейного забега «На одном дыхании» рассказали о его концепции

В этом году концепция забега «На одном дыхании» будет строиться вокруг реальных историй подопечных фондов за десять лет существования проекта. Сердцем события станут десять побед над болезнью и одиночеством.

В стартовом городке, который разместится в амфитеатре набережной, настроение будут создавать артисты и фотографы. Там же выступит хедлайнер события, его имя пока держат в секрете. В этом году в забеге «На одном дыхании» появятся новые дистанции от 250 м до 5 км, а также специальные старты для спортсменов с фиксацией времени на финише.

По словам организаторов, на дистанции 250 м пройдет костюмированный забег FUN RUN. Еще появится онлайн-забег: 16 июня можно будет бежать где угодно, необходимо только иметь специальный слот, сделать фото на финише и приложить к нему скриншот трека, а потом получить медаль и пакет участника доставкой.

