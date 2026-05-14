В забеге «Темные ночи» появилась новая дистанция: она для детей

Открылась регистрация на забег и велозаезд «Темные ночи». Спортивное событие, которое проводят в вечернее время, в 2026 году пройдет 15 августа.
Впервые в этом году в «Темных ночах» появится детский забег для участников от 6 лет. Также в списке дистанций будут забеги на 2 км, 5 и 10 км, велозаезды на 10 и 20 км. После финиша для всех участников собираются устроить вечеринку под открытым небом.
Недавно мы рассказывали о том, что культурный забег РУТС в этом году будет стартовать с Завода Шпагина.
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)