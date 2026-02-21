Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в финальном соревновании Олимпиады 2026

Пермский лыжник Савелий Коростелев 21 февраля завершил свое участие в Олимпийских играх 2026 в Милане. Он выступил в последней дисциплине — классический масс-старт на 50 км.

Alex Slitz / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages

Савелий Коростелев занял пятое место в марафонской гонке классическим стилем. Весь пьедестал у норвежских спортсменов — Йоханнеса Клэбо, Мартина Левстрем Нюэнгета и Эмиля Иверсена. «Надо потренироваться», — написал в своем телеграм-канале Савелий после соревнований.

Прошлые два старта оказались для Савелия Коростелева менее удачными: в квалификации спринта у него 35-е место, в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом — 15-е. На первом выступлении на Олимпиаде 2026 в скиатлоне лыжник занял четвертое место.

Савелию Коростелеву 22 года, он родился в Перми. Его мать — известная российская лыжница и призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. Двукратный чемпион мира среди юниоров, призер и победитель чемпионатов России. В 2025 году занял восьмое место в общем зачете «Тур де Ски».

