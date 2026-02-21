Пермский лыжник Савелий Коростелев 21 февраля завершил свое участие в Олимпийских играх 2026 в Милане. Он выступил в последней дисциплине — классический масс-старт на 50 км.
Савелий Коростелев занял пятое место в марафонской гонке классическим стилем. Весь пьедестал у норвежских спортсменов — Йоханнеса Клэбо, Мартина Левстрем Нюэнгета и Эмиля Иверсена. «Надо потренироваться», — написал в своем телеграм-канале Савелий после соревнований.
Прошлые два старта оказались для Савелия Коростелева менее удачными: в квалификации спринта у него 35-е место, в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом — 15-е. На первом выступлении на Олимпиаде 2026 в скиатлоне лыжник занял четвертое место.
