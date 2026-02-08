Пермский лыжник Савелий Коростелев прошел первую гонку на Олимпиаде 2026

Пермский спортсмен Савелий Коростелев, принимающий участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии, прошел первую гонку. Это был скиатлон — 10 км классическим стилем и 10 км свободным.
Савелий Коростелев и Дарья Непряева
Савелий Коростелев занял в гонке четвертое место, отстав от лидера, норвежца Йоханнеса Клебо, на 3,6 секунды. До третьего места россиянину не хватило 1,5 секунды. В интервью порталу sports.ru спортсмен рассказал, что выбрал неверную позицию перед последним подъемом. «Очень рад, что у меня получилось побороться за подиум, но четвертое место — это худшее место на Олимпиаде, потому что на Олимпиаде есть только три места», — объяснил Савелий Коростелев.
Спортсмену предстоит пройти еще несколько дистанций на Олимпиаде: в спринте классическим стиле, в гонке на 10 км свободным стилем и на дистанции в 50 км классическим стилем.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)