Лыжница Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным будет участвовать в Паралимпийских играх

В краевом минспорта рассказали, что в лыжных гонках будет участвовать пермячка Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным. Параспортсменка победила на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Также до участия в Паралимпийских играх 2026 допустили Ивана Голубкова (лыжные гонки), Алексея Бугаева и Варвару Ворончихину (горные лыжи), Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера (парасноуборд).

