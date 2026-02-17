Лыжница Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным будет участвовать в Паралимпийских играх

Шесть российских спортсменов допустили до участия в Паралимпийских играх 2026 года. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта, будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта.
В краевом минспорта рассказали, что в лыжных гонках будет участвовать пермячка Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным. Параспортсменка победила на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Также до участия в Паралимпийских играх 2026 допустили Ивана Голубкова (лыжные гонки), Алексея Бугаева и Варвару Ворончихину (горные лыжи), Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера (парасноуборд).
