Пермская лыжница Анастасия Багиян победила на Кубке мира

Пермская параспортсменка Анастасия Багиян победила на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он проходил в Германии. В пресс-службе министерства спорта рассказали, что участие в Кубке мира приносит рейтинговые очки, необходимые для получения приглашений на Зимние Паралимпийские игры 6–15 марта 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо.
Анастасия Багиян стала лучшей в гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. Пермячка вместе со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным преодолела дистанцию за 28:47,5, опередив Юэ Ван (Китай, 30:08,6) и Йоханну Ректенвальд (Германия, 30:59,4).
Пермские спортсмены тренируются в ЦСП по адаптивным видам спорта под руководством тренера Алексея Турбина.
