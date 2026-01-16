Пермская лыжница Анастасия Багиян победила на Кубке мира

Анастасия Багиян стала лучшей в гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. Пермячка вместе со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным преодолела дистанцию за 28:47,5, опередив Юэ Ван (Китай, 30:08,6) и Йоханну Ректенвальд (Германия, 30:59,4).

Пермские спортсмены тренируются в ЦСП по адаптивным видам спорта под руководством тренера Алексея Турбина.

