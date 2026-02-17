Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Белка на медалях и элементы звериного стиля: представлен фирменный стиль и медали Пермского марафона 2026

В Перми представили фирменный стиль и медали IX Пермского марафона 2026. В этом году главный городской забег пройдет 5-6 сентября. По оценкам организаторов, в 2026 году в Пермском марафоне будут участвовать 200000 слотов.

Пресс-служба министерства спорта Пермского края
Символом Пермского марафона в 2026 году станет белка: финишеры получат медали с изображением этого животного из охотничьего календаря народа Коми. В минспорта рассказали, что в этом году можно участвовать в забеге в костюме белки. А в оформлении футболок использованы элементы звериного стиля: восемь цветовых решений — по одному на каждую дистанцию.

К стандартными дистанциям Пермского марафона в 2026 года прибавится еще одна — на 2500 метров, которая пройдет в трех форматах: спортивный, семейный и костюмированный забеги.

Также в числе новинок Пермского марафона 2026 года — сборная медаль спутников марафона: медали-лапки получат финишеры «Спартаковской мили» и «Счастливого забега», а участники Perm Trail — голову медведя.  

