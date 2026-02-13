Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Круглогодичную чашу для катания на скейтборде собираются открыть в Перми

В Перми в феврале готовятся открыть Wild Bowl — круглогодичную крытую чашу для катания на скейтборде. По словам создателей,  боул станет одним из первых подобных проектов в регионе.

Процесс строительства Wild Bowl
WildBowl/Telegram

Процесс строительства Wild Bowl

В построенной чаше оригинальный коупинг, разноуровневое дно и разнообразные линии и трюки. Арена сделана из фанеры,  она ориентирована на катание на скейтборде, серфскейте и агрессивных роликах.

Недавно мы рассказывали о том, что в экстрим-парке смонтировали каркасный скейт-парк

Информационный обзор редакции.

