Круглогодичную чашу для катания на скейтборде собираются открыть в Перми

В Перми в феврале готовятся открыть Wild Bowl — круглогодичную крытую чашу для катания на скейтборде. По словам создателей, боул станет одним из первых подобных проектов в регионе.
Процесс строительства Wild Bowl
В построенной чаше оригинальный коупинг, разноуровневое дно и разнообразные линии и трюки. Арена сделана из фанеры, она ориентирована на катание на скейтборде, серфскейте и агрессивных роликах.
Недавно мы рассказывали о том, что в экстрим-парке смонтировали каркасный скейт-парк.
