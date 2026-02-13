Круглогодичную чашу для катания на скейтборде собираются открыть в Перми

В построенной чаше оригинальный коупинг, разноуровневое дно и разнообразные линии и трюки. Арена сделана из фанеры, она ориентирована на катание на скейтборде, серфскейте и агрессивных роликах.

Недавно мы рассказывали о том, что в экстрим-парке смонтировали каркасный скейт-парк.

Информационный обзор редакции.