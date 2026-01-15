В экстрим-парке смонтировали каркасный скейт-парк

Скейт-парк включает в себя фан-бокс с мягким приземлением. «Фигуры изготовлены из металлического каркаса, фанеры с защитным покрытием, обеспечивающие повышенную устойчивость к влаге, механическим повреждениям и другим внешним воздействиям окружающей среды. На рабочей поверхности отсутствуют элементы креплений (саморезы), что делает оборудование гораздо безопаснее для катающихся», — рассказали представители компании Skate Park, занимавшиеся созданием и монтажом скейт-парка.

Каркасный скейт-парк — один из этапов реконструкции пермского экстрим-парка. В 2025 году в нем отремонтировали большие чаши и построили два новых памп-трека с разными трассами. Завершить работы по благоустройству пространства должны в 2026 году.

